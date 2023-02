Ντελ Πιέρο: «Ο Φέργκιουσον ήταν επίμονος για να πάω στη Γιουνάιτεντ»

Οι Ντελ Πιέρο και Τζανλουίτζι Μπουφόν δεν αποχώρησαν από τους «μπιανκονέρι» όταν υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία για το σκάνδαλο Calciopoli, συμβάλλοντας στην επιστροφή της Γιουβέντους στη μεγάλη κατηγορία.

Ωστόσο, πολλές ομάδες πριν και μετά την υπόθεση, είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον Ντελ Πιέρο και σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ενδιαφέρθηκε επίμονα για την περίπτωση του.

«Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με ήθελε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμα το θυμάμαι καλά. Ήταν πριν αλλά και μετά το 2000. Ήταν πολύ επίμονος στο να με πάρει στη Γιουνάιτεντ!» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Ντελ Πιέρο.

Alessandro Del Piero: “Sir Alex Ferguson wanted me at Manchester United, I still remember about that very well”, reveals on @SkySport 🔴💭 #MUFC



“It was before… and also after 2000, he was insisting to bring me to Man Utd”. pic.twitter.com/fIQLmaeIIo