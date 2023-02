«Είμαι αρκετά καλός προπονητής για να ξέρω τι κάνω»: Η απάντηση Γκουαρντιόλα γιατί δεν έκανε αλλαγές

Για το ασυνήθιστο φαινόμενο (ειδικά σε παιχνίδι Champions League) να τελειώσει μια ομάδα παιχνίδι χωρίς αλλαγές τοποθετήθηκε ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Όπως είναι λογικό, ο Καταλανός ερωτήθηκε σχετικά μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι στη Λειψία (1-1).

Και απάντησε με… φυσικότητα:

«Είδα πως η ομάδα ήταν καλά. Σκέφτηκα να βάλω τον Φόντεν, αλλά στο τέλος αποφάσισα να συνεχίσω έτσι.

Το ότι έχω δικαίωμα για πέντε αλλαγές δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κιόλας. Η Λειψία έπαιζε ουσιαστικά με έξι παίκτες μπροστά, κάποιοι εξ αυτών εξαιρετικά γρήγοροι.

Οι παίκτες που είχαμε στο ματς έχουν την έξτρα πάσα, κάτι που χρειαζόμασταν ειδικά για τον πρώτο αγώνα.

Είμαι αρκετά καλός προπονητής ώστε να ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι όχι. Ίσως στη ρεβάνς να γίνω... τρελός και να παίξουμε με εννέα επιθετικούς.

Έχω δουλέψει στη Γερμανία, έχω αναλύσει τη Λειψία εκτενώς και σε αυτό το παιχνίδι χρειαζόμασταν τον έλεγχο».

Pep Guardiola: “It doesn’t mean that if I have five substitutions, I have to do substitutions. I am such a good manager to know what I have to do or not. Maybe in the second-leg I will decide to be crazy and play with nine strikers…” [via @HaytersTV]pic.twitter.com/qRMN4AV1pX