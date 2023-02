Μουρίνιο: Οι οπαδοί της Ίντερ και της Πόρτο… ενώθηκαν και τραγούδησαν το όνομα του στο μετρό

Το γεγονός πως ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα στις Ίντερ και Πόρτο απέδειξαν οι οπαδοί των δυο ομάδων, αφού πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση συναντήθηκαν στο μετρό του Μιλάνου και τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του!

Ο «Special One» ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και με τις δύο ομάδες, αφού με την Πόρτο κατέκτησε το Champions League τη σεζόν 2003/04, ενώ με την Ίντερ τη σεζόν 2009/10.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης (22/02), λίγη ώρα πριν οι «νερατζούρι» υποδεχθούν τους Πορτογάλους, οι οπαδοί των δύο ομάδων συναντήθηκαν στο μετρό και ενωμένοι, τραγούδησαν το όνομα του, δείχνοντας την αγάπη τους για αυτόν.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο Πορτογάλος κάθεται στον πάγκο της Ρόμα και την οδήγησε στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, βάζοντας τέλος στην 14ετια χωρίς τίτλο, ενώ φέτος οι «Τζιαλορόσι» βρίσκονται στην 3η θέση της Serie A και έχουν ως μοναδικό στόχο τη είσοδο στους ομίλους του Champions League.

Inter and Porto fans united in singing José Mourinho’s name. The visiting fans also vocal in chanting “If you’re not bouncing you’re a Juventino” pic.twitter.com/HW6kXEdVb7