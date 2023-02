Μαρότα: «Ο Λουκάκου βρίσκεται στον πάγκο γιατί είναι 103 κιλά!»

Η δεύτερη θητεία του Ρομέλου Λουκάκου στην Ίντερ, δεν θυμίζει σε τίποτα το εντυπωσιακό του πέρασμα από τους «νερατζούρι» τη διετία 2019-21...

Ο 29χρονος Βέλγος επιθετικός, που αγωνίζεται στους Μιλανέζους με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι, μετράει φέτος μόλις 13 συμμετοχές με τρία γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ίντερ. Ένας τραυματισμός στην αρχή της σεζόν, αλλά και το γεγονός πως έχει κάποια παραπανίσια κιλά τον έχουν φέρει πίσω από τους Λαουτάρο Μαρτίνες και Έντιν Τζέκο στο ροτέισον του Ιντζάκι.

Μιλώντας σε ιταλικά Μέσα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα, αναφέρθηκε στη φυσική κατάσταση του έμπειρου φορ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το βάρος του δεν του επιτρέπει να παίζει βασικός στην ομάδα.

«Γιατί ο Λουκάκου βρίσκεται στον πάγκο; Γιατί έχει 103 κιλά για να κουβαλήσει στους ώμους του. Δεν είναι ακόμα 100% σε φόρμα, περιμένουμε από εκείνον να κάνει ένα καλύτερο δεύτερο μισό της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Inter CEO Marotta: "Why Lukaku on the bench? Romelu has 103 kg to carry on his shoulders, he must be physically fit. It's not yet 100% fit, he’s getting back to the best form”. 🚨🔵 #UCL



