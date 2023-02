Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ για Μιχαΐλοβιτς: «Δεν ήθελα τα παιδιά μου να με βλέπουν κουρασμένο»

Ο σπουδαίος Σίνισα Μιχαΐλοβιτς θα είχε σαν σήμερα γενέθλια και θα γινόταν 54 ετών.

Η DAZN κυκλοφόρησε, σήμερα ανήμερα της ημερομηνίας γέννησής του, ένα ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Σίνισα Μιχαϊλοβιτς στον πάγκο της Μπολόνια, την σεζόν 2021-22, με τίτλο «We are one – the series», αποκαλύπτοντας μια σειρά από συναισθηματικές στιγμές από την εποχή του στην ομάδα της Εμίλια-Ρομάνια.

Μετά την ήττα του πρώτου γύρου του Coppa Italia από την Τερνάνα τον Αύγουστο του 2021, ο Μιχαϊλοβιτς σε έξαλλη κατάσταση ζήτησε εξηγήσεις από τους παίκτες του.

«Τώρα θα κάτσω εδώ και δεν θα φύγω μέχρι να μου πείτε τι έγινε λάθος. Δεν βιάζομαι. Πρέπει να φτύσουμε αίμα, δεν υπάρχουν άλλα σκ@τα να κάνουμε. Χωρίς θυμό θα έχουμε μια γ@μ@τη σεζόν. Έχουμε τον Ορσάτο, μου αρέσει, είναι ένας διαιτητής που κάνει τους ανθρώπους να παίζουν. Δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να πέφτουν, αλλά να παλεύουν».

Όταν εξηγούσε για το πώς να νικήσει η Μπολόνια την Αταλάντα ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Ίλιτσιτς στα χαφ, πρέπει να τον μαρκάρουμε και να μην του αφήσουμε καθόλου χώρο».

Αργότερα στη σεζόν, μετά τη νίκη-σοκ 2-1 της Μπολόνια επί της Ίντερ που ελπίζει για το Scudetto, ένας ενθουσιασμένος Μιχάιλοβιτς εξέφρασε την περηφάνια του ενώ μιλούσε στην ομάδα για μια βιντεοκλήση.

«Ήσασταν ήρωες. Από την άλλη πλευρά, ίσως υπήρχαν καλύτεροι παίκτες από εσάς, αλλά εσείς ήσασταν καλύτεροι άνθρωποι από αυτούς. Και αυτό είναι που μετράει στη ζωή».

Μιλώντας από το δωμάτιό του στο νοσοκομείο ο Σέρβος προπονητής δάκρυσε: «Υπήρχαν στιγμές που δεν ξέρω πώς δεν τρελάθηκα. Δεν απάντησα καν στα παιδιά μου γιατί δεν ήθελα να με βλέπουν τόσο κουρασμένο και αδύναμο. Τα παιδιά… Και ξέρετε τι έκανα εκείνες τις στιγμές; Έβλεπα τα παιχνίδια σας και ήμουν περήφανος για εσάς».

