Επιστρέφει στις προπονήσεις και παίζει στη ρεβάνς με Παρί ο Μανέ!

Καλά νέα στην Μπάγερν για τον Μανέ!

Ο Σενεγαλέζος είχε τραυματιστεί λίγες μέρες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο και χειρουργήθηκε, με αποτέλεσμα να απουσιάσει για αρκετούς μήνες. Ωστόσο, πλέον έχει ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημά του κι αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις των Βαυαρών από την ερχόμενη Κυριακή, κάτι που σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Παρί στις 8 Μαρτίου.

Μάλιστα, τα χαρμόσυνα για τους Γερμανούς νέα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο τεχνικός της Μπάγερν, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που δήλωσε για τον Μανέ: «Θα επιστρέψει στην ομαδική προπόνηση την Κυριακή. Έχει επιστρέψει σε πλήρη φυσική κατάσταση και μπορεί να συμμετάσχει πλήρως. Θεωρητικά, θα μπορούσε να παίξει ξανά αφού θα επιστρέψει στην ομαδική προπόνηση για μια εβδομάδα».

🗣️ @J__Nagelsmann on Sadio Mané: "He will return to team training on Sunday. He's back to full fitness and can fully participate. Theoretically, he could play again after being back in team training for a week." pic.twitter.com/OKfkn975mW