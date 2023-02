Επίσημη προσφορά από το Κατάρ για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Με κάθε επισημότητα έκανε γνωστή η πλευρά του γκρουπ επενδυτών από το Κατάρ την κατάθεση προσφοράς για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα η προσφορά κατατέθηκε λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει η οικογένεια Γκλέιζερ και με αυτό τον τρόπο, το Καταριανό γκρουπ επενδυτών γίνεται ο δεύτερος βασικός υποψήφιος για την αγορά των «κόκκινων διαβόλων» μετά τον Τζίμ Ράτκλιφ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφει ο Σεΐκ Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι σκοπός της ομάδας επενδυτών από την χώρα την Αραβική χώρα είναι να επιστρέψει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε εποχές προηγούμενης δόξας και επιτυχιών.

Επίσης τονίζεται πως οι επενδύσεις θα αφορούν όχι μόνο το αγωνιστικό τμήμα, αλλά και το προπονητικό κέντρο, το Old Trafford, την ομάδα γυναικών και γενικότερα οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τη δομή του συλλόγου, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος και τα στοιχεία της προσφοράς θα γίνουν γνωστές όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Breaking | Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani's offer to buy Manchester United is worth €4.5bn & comes with 0% debt financing, according to @Tanziloic.