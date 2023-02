Η Παρί Σεν Ζερμέν... ξεπουλάει Νεϊμάρ για το 1/4 του ποσού που δαπάνησε για να τον πάρει!

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε τινάξει την μπάνκα δαπανώντας 222 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Νεϊμάρ το 2017, με τον Βραζιλιάνο να μην αποκλείεται να αποχαιρετήσει το Παρίσι το ερχόμενο καλοκαίρι - όταν θα κλείνει εξαετία στον σύλλογο.

Μάλιστα, γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι Παριζιάνοι έχουν ορίσει και το ποσό το οποίο επιθυμούν να λάβουν για να αποδεσμεύσουν τον 31χρονο σταρ. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση εξωπραγματικό, όσο εκείνο που είδε δαπανηθεί για να αποκτηθεί από την Μπαρτσελόνα...

Για 60 εκατομμύρια ευρώ κάνει λόγο η Parisien, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι, συναντήθηκε με τον ισχυρό άντρα της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, λαμβάνοντας το προαναφερθέν ποσό ως απάντηση για τις απαιτήσεις των Γάλλων.

Μιλάμε για κάτι παραπάνω από το 1/4 που είχαν δώσει οι Παριζιάνοι το 2017, με το... αγκάθι για τη μετακίνηση του Νεϊμάρ στο Λονδίνο να είναι οι «αλμυρές» απολαβές του.

Στα 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως διαμορφώνεται το κασέ του, ποσό που δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι «μπλε», με τον Βραζιλιάνο να έχει συμβόλαιο με την Παρί έως το 2025.

MUITA DIFERENÇA! 💸🇧🇷 As negociações de PSG com Chelsea por Neymar podem girar em torno de 60 milhões de euros. O brasileiro chegou a Paris como a transferência mais cara da história do futebol: 222 milhões de euros.



Crédito: Marca pic.twitter.com/L807FOx2Ac