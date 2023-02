Έμεινε στην Ιταλία μετά το ματς με τη Μίλαν ο Κόντε

Η Τότεναμ επέστρεψε στην Αγγλία έχοντας ηττηθεί από τη Μίλαν στο πρώτο ματς για τους «16» του Champions League, δίχως όμως τον Αντόνιο Κόντε.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ιταλός προπονητής έμεινε στην Ιταλία προκειμένου να αναρρώσει πλήρως από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα προκειμένου να αφαιρεθεί η χοληδόχος κύστη του.

Ο 53χρονος τεχνικός θα παραμείνει στο σπίτι της οικογένειάς του και μάλιστα δεν θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας του στο επερχόμενο ματς πρωταθλήματος ενάντια στη Γουέστ Χαμ.

Σημειώνεται ότι οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει στον Κόντε να ξεκουραστεί για 15 ημέρες μετά την επέμβαση, ωστόσο εκείνος θέλησε να είναι στο «Σαν Σίρο» για τον αγώνα με τους Μιλανέζους.

Ωστόσο, μετά τον μετεγχειρητικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, αποφασίστηκε να μείνει στην πατρίδα του.

BREAKING: Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery. pic.twitter.com/f2cIBDS6Bj