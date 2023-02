Απίστευτο αλλά αληθινό: Ο Γκουαρδιόλα κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ στο διπλό της Σίτι με Άρσεναλ!

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το... διπλό της χρονιάς ενάντια στην Άρσεναλ και μπήκε γερά στο κυνήγι της πρωτιάς στην Premier League, σε μία αναμέτρηση πάντως που έφερε αρνητικό ρεκόρ για τον Πεπ Γκουαρδιόλα!

Βλέπετε, οι «πολίτες» έφτασαν στο επιβλητικό 3-1 στο Λονδίνο παρότι ολοκλήρωσαν το ματς μόλις με 36% κατοχή της μπάλας.

Το μικρότερο νούμερο που έχει καταγραφεί από ομάδα του Ισπανού προπονητή σε αγώνα πρωταθλήματος!

Από την στιγμή που ήρθε το διπλό, προφανώς ο Πεπ λίγο νοιάζεται για την επίδοση αυτή, ωστόσο για ομάδα του, είναι όντως αξιοπερίεργο...

36% - Manchester City had just 36% possession in their win at the Emirates; the lowest in a league game for a team managed by Pep Guardiola in his top-flight managerial career. Reversed. pic.twitter.com/YFnbeII2SV