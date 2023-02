Συμφώνησε με Αραούχο μέχρι το 2026 η Μπαρτσελόνα

Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Χουλιαν Αραούχο, καθώς η διοίκηση των Καταλανών συμφώνησε με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι αλλά και τον Μεξικανό δεξιό μπακ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το συνολικό κόστος της απόκτησης του Αραούχο, που έκλεισε την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, θα φτάσει λίγο κάτω από τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Ο 21χρονος άσος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και μάλιστα είναι ήδη στον δρόμο για την Ισπανία.

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. 🚨🔵🔴🇲🇽 #FCB



Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package. It’s done. pic.twitter.com/iA2JhMNRKn