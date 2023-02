Η Παρί μετρά περισσότερες ήττες στο 2023 σε σχέση με το 2022

Η Παρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου με 1-0 στο Παρκ Ντε Πρενς και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι στην Allianz Arena για να μπορέσει να διεκδικήσει την κατάκτηση του Champions League και να προσθέσει και την κούπα με τα μεγάλα αυτά στην τροπαιοθήκη της.

Το 2023 δεν έχει ξεκινήσει καλά για την ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ, καθώς σε 11 παιχνίδια έχει ηττηθεί πέντε φορές και μεταξύ άλλων είδε τους διώκτες της να την πλησιάζουν στη Ligue 1, ενώ αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τη Μαρσέιγ.

Ωστόσο με αυτές τις πέντε ήττες ξεπέρασε ήδη όσες έκανε στο ημερολογιακό έτος του 2022 σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Παριζιάνοι έδωσαν συνολικά 46 παιχνίδια και ηττήθηκαν τέσσερις φορές.

5 - Paris have lost five of their 11 games in all competitions in 2023 (W5 D1), already more than in the whole of 2022 (4 in 46 encounters). Powerless. #PSGFCB pic.twitter.com/R33v8RjPVK