Ζαΐρ Εμερί: Γίνεται ο νεαρότερος παίκτης που ξεκινάει βασικός σε νοκ άουτ του Champions League

Γεννημένος στις 8 Μαρτίου του 2006, ο Γουάρεν Ζαΐρ Εμερί θα γίνει απόψε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινάει βασικός σε νοκ άουτ αναμέτρηση του Champions League. Ο Κριστόφ Γκαλτιέ τον έχει συμπεριλάβει στην αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο 16 χρονών και 343 ημερών μέσος μετρά φέτος 14 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, έχοντας μάλιστα καταφέρει να σκοράρει και δύο φορές. Κατέγραψε το ντεμπούτο του στο Champions League στη νίκη των Παριζιάνων απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα με 7-2 στις 25 Οκτωβρίου του 2022.

