Η ιστορία του πρώτου ποδοσφαιριστή με ακρωτηριασμό που προτάθηκε για βραβείο FIFA

Η FIFA έκανε γνωστή την τελική τριάδα υποψηφίων για το βραβείο Puskas, το βραβείο του καλύτερο τέρματος της χρονιάς που μας πέρασε. Στην τριάδα, ανάμεσα στο φαντασμαγορικό γκολ του αρχηγού της Μαρσέιγ, Ντιμίτρι Παγιέ, στον προημιτελικό του Conference League και του πιο πρόσφατου στη μνήμη μας βολ πλανέ του Ριτσάρλισον στο Μουντιάλ του Κατάρ, είναι και το μικρό «θαύμα» του Μάρτσιν Ολέκσι στην Πολωνική Λίγκα Ακρωτηριασμένων. Ο Πολωνός άσος (με το ανάποδο ψαλίδι του) έγραψαν ιστορία. Για πρώτη φορά ακρωτηριασμένο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων με τα καλύτερα γκολ που μπήκαν στα γήπεδα της γης, διεδικώντας το βραβείο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

