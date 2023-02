Πρόκριση με τα χίλια ζόρια για Ρέιντζερς στο ματς με το fair play της χρονιάς: Έκατσε να φάει γκολ!

Επεισοδιακή πρόκριση πανηγύρισε η Ρέιντζερς στους «8» του Κυπέλλου Σκωτίας. Η ομάδα του Μάικλ Μπιλ επικράτησε 3-2 της Πάρτικ Θιστλ, σε ένα ματς που συνέβη απίθανο fair play.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 35’με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χολτ, ενώ ο Τσόλακ ισοφάρισε στο 50’.

Στο 71ο λεπτό έγινε η αμφιλεγόμενη φάση του ματς. Ο Τίλμαν βρέθηκε στο έδαφος από σκληρό μαρκάρισμα, με τους συμπαίκτες του να βγάζουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πριν προλάβουν οι παίκτες της Πάρτικ να επιστρέψουν την κατοχή στη Ρέιντζερς -για να τηρήσουν το fair play- ο Τίλμαν έκλεψε και σκόραρε.

Το γκολ του ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες και οδήγησε στο απίθανο fair play. Ο Μπιλ είπε στους παίκτες του να κάτσουν να φάνε γκολ, με τον Τιφόνι να κάνει το 2-2 στο 73’.

Τελικά, η Ρέιντζερς κατάφερε να πάρει τη νίκη με γκολ του Σάντς στο 86’.

Δείτε το απίθανο σκηνικό:

Stop what you're doing right now and watch this! 🤯



Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors 😠



Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score 👏🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO