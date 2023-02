Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Μπεντανκούρ: Υπέστη ρήξη χιαστού και μένει εκτός για 6-7 μήνες

Μία πολύ σημαντική απουσία, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, θα πρέπει να διαχειριστεί η Τότεναμ, με τον Ροδρίγο Μπεντακούρ να μένει εκτός δράσης για 6-7 μήνες, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος μέσος πάτησε άσχημα στο έδαφος και τραυματίστηκε στο γόνατο στη χθεσινή ήττα των Λονδρέζων στην έδρα της Λέστερ, μετά από μία σύγκρουσή του με τον Ναμπαλίς Μεντί. Οι φόβοι για την κατάστασή του επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγη ώρα, μετά τη μαγνητική που υποβλήθηκε.

Ο Αντόνιο Κόντε, πλέον, δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίας του Ουρουγουανού χαφ, ο οποίος αποτελεί ένα βασικό γρανάζι στη μηχανή της ομάδας του, ενώ και ο Ίβες Μπισούμα παραμένει εκτός για 2-3 μήνες, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

