Διαμαρτυρία χιλιάδων οπαδών της Βαλένθια έξω από το «Μεστάγια»

Το «Μεστάγια» ήταν σχεδόν άδειο λίγο πριν τη σέντρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος της Βαλένθια κόντρα στην Μπιλμπάο το βράδυ του Σαββάτου (1-2). Ταυτόχρονα ο περιβάλλοντος χώρος του γηπέδου ήταν πλημμυρισμένος με κόσμο. Οπαδοί με πανό που έγραφαν «Lim out» και «Lim, go home» διαμαρτυρήθηκαν ξανά για το καθεστώτος ιδιοκτησίας της ομάδας τους και τον επιχειρηματία Πίτερ Λιμ.

Οι μαζικές διαδηλώσεις έξω από το «Μεστάγια» είναι συχνό φαινόμενο την τελευταία δεκαετία και υπολογίζεται ότι 10.000 άτομα συγκεντρώθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Λιμ την τελευταία ημέρα της περασμένης σεζόν. Όμως οι οπαδοί ανανέωσαν τις προσπάθειες το Σάββατο (11/02) με τον σύλλογο να βρίσκεται στη ζώνη υποβιβασμού, γεμίζοντας την Avenida de Suecia έξω από το γήπεδο.

Οι οπαδοί ήλπιζαν ότι ο Λιμ θα επανέφερε την ομάδα στο προσκήνιο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2014. Όμως η πώληση πολλών βασικών παικτών, όπως ο Ροντρίγκο, ο Κάρλος Σολέρ, ο Φεράν Τόρες και ο Γκονκάλο Γκέντες σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους, αύξησαν την οργή προς έναν διοκτήτη που οι υποστηρικτές της ομάδας θεωρούν απόντα. Η Βαλένθια κατέκτησε το Copa del Rey το 2019 υπό τον Μαρθελίνο, αλλά απολύθηκε μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Ματέου Αλεμάνι, μετά από διαφωνίες σχετικά με τη μεταγραφική πολιτική.

Mestalla ahead of Valencia v Athletic. There’s a huge fan protest outside, but club security are saying we can’t take any photos of it. So here’s a photo of the empty stadium instead. pic.twitter.com/AXyD9udMws