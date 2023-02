FIFA: Οι τρεις τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τη FIFA τα ονόματα των τριών προπονητών, από τους οποίους θα εκλεχθεί ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς!

Ο λόγος για τον Πεπ Γκουαρδιόλα της Μάντσεστερ Σίτι, τον Λιονέλ Σκαλόνι της εθνικής Αργεντινής και τον Κάρλο Αντσελότι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ τότε θα απονεμηθούν επίσης τα βραβεία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή σε ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών, για τον καλύτερο σε κάθε θέση (τερματοφύλακα, άμυνα, κέντρο και επίθεση), αλλά και για το ομορφότερο γκολ της χρονιάς.

