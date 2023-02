Έχασε γκολ με άδειο τέρμα και οι συμπαίκτες του επανέλαβαν τη φάση μετά τη λήξη εν μέσω αποθέωσης!

Μετά από 4,5 χρόνια στη Βόλφσμπουργκ, ο Ζερόμ Ρουσιγιόν άφησε τους «λύκους» για την Ουνιόν Βερολίνου και στο τρίτο του ματς με τη νέα του ομάδα, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την... πρώην.

Οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν 2-1 με ανατροπή της ομάδας του Νίκο Κόβατς και πέρασαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, με τον Γάλλο μπακ να χάνει ασύλληπτη ευκαιρία για γκολ στις καθυστερήσεις.

Με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να έχει προωθηθεί σε κόρνερ, ο 30χρονος αμυντικός βρέθηκε φάτσα με την κενή εστία, όμως με κάποιον τρόπο τον πρόλαβε παίκτης των φιλοξενούμενων και έσωσε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή!

Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, με τον Ρουσιγιόν να έχει ελάχιστα αργότερα την ευκαιρία να... εξιλεωθεί. Βλέπετε, οι πλακατζήδες συμπαίκτες του έστησαν την μπάλα ξανά στο ίδιο σημείο, με τον Γάλλο να στέλνει αυτή τη φορά την μπάλα στα δίχτυα και να αποθεώνεται από τους φίλους της Ουνιόν.

When you miss a chance as easy as this, it's only fair you get another go 😉



Great banter from Jérôme Roussillon's @fcunion_en teammates 😅👏#DFBPokal #FCUWOB pic.twitter.com/QR9B0FgbKE