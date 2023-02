Ο Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε (ξανά) την απόσυρσή του: «Για πάντα αυτή τη φορά»

Οριστικό αντίο στους αγωνιστικούς χώρους είπε σήμερα ο Τομ Μπρέιντι. Ο θρύλος του NFL θεωρείται για πολλούς ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος και έβαλε τέλος στην τεράστια καριέρα του με ένα μήνυμα στα social media.

«Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Αποσύρομαι… για πάντα αυτή τη φορά», είπε αρχικά ο 45χρονος σε βίντεο που δημοσίευσε.

Στη διάρκεια της καριέρας του -που διήρκησε 23 χρόνια- κατέκτησε επτά Super Bowl (περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία του αθλήματος) και βρίσκεται στην κορυφή των περισσότερων στατιστικών κατηγοριών.

Πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Τομ Μπρέιντι είχε ανακοινώσει ξανά το τέλος της καριέρας του, ωστόσο άλλαξε την απόφασή του και επέστρεψε στη δράση για έναν ακόμα χρόνο.

Παρότι η ομάδα του, Tampa Bay Buccaneers, δεν… εντυπωσίασε με τη φετινή της παρουσία, ο ίδιος ολοκλήρωσε τη χρονιά με εκπληκτικά στατιστικά, αποδεικνύοντας πως είχε την αντοχή να αγωνίζεται ως υψηλότερο επίπεδο ως το τέλος.

