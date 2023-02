Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις Μπαρτσελόνα-Φιορεντίνα για τον Άμραμπατ

Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις της Μπαρτσελόνα με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Σοφιάν Άμραμπατ.

Παρά το γεγονός ότι ο 26χρονος επιθυμούσε διακαώς να ενταχθεί στους «μπλαουγκράνα», εκείνοι δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με την ομάδα του για την απόκτησή του, αφού η Φιορεντίνα δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχτεί την ύπαρξη οψιόν αγοράς στον δανεισμό του και η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια αυτόν τον Γενάρη, έτσι ώστε να τον πάρει με κανονική μεταγραφή.

Barcelona will not sign Sofyan Amrabat on #DeadlineDay. No way — Fiorentina will never accept option to buy clause, Barça can’t proceed with obligation or permanent deal. ⛔️🇲🇦 #FCB pic.twitter.com/0Ee42DXX5X