Μίλαν και Λεάο διαψεύδουν από κοινού το ναυάγιο στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις!

Σε άμεση επίσημη ανακοίνωση μέσα από την οποία διαψεύδει τα σενάρια που ήθελαν τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση συμβολαίου του Ραφαέλ Λεάο να έχουν διακοπεί, προχώρησε η Μίλαν.

Οι «ροσονέρι» επισημαίνουν πως η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί «fake news» και η αναπαραγωγή της από τα μέσα έχει ως μοναδικό σκοπό να βλάψει την φήμη του συλλόγου και του ποδοσφαιριστή, ενώ τονίζει πως οι διαπραγματεύσεις με τον 23χρονο επιθετικό συνεχίζονται κανονικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο Λεάο, ο οποίος κοινοποίησε στο Twitter δημοσίευση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην οποία αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζουν να διεξάγονται κανονικά.

AC Milan official statement following rumours of new deal talks collapsed with Rafa Leão 🚨⤵️ #DeadlineDay



“Stories on negotiations collapsed with Leão are fake — also damaging image of both club and player. AC Milan keep negotiating with Leão in professional way”. pic.twitter.com/yQR9f4IWXK