Η Ρεμς πληρώνει 25 χιλ. ευρώ πρόστιμο σε κάθε ματς για τον προπονητή της

Η Ρεμς τάραξε τα ποδοσφαιρικά νερά το βράδυ της Κυριακής ισοφαρίζοντας στο 96' την Παρί Σεν Ζερμέν εκτός έδρας (1-1).

H oμάδα της βόρειας Γαλλίας μετρά πλέον 12 σερί ματς δίχως ήττα και είναι ενδέκατη στην Ligue 1, χάρη στη δουλειά του Γουίλ Στιλ. Ο γεννημένος στο Βέλγιο από Άγγλους γονείς προπονητής, που είναι μόλις 30 ετών, ανέλαβε τις τύχες της ομάδας τον Οκτώβριο και έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο, παρότι κοστίζει... πανάκριβα στην Ρεμς.

Συγκεκριμένα, σε κάθε παιχνίδι που κάθεται στον πάγκο της Ρεμς, ο σύλλογος καλείται να πληρώσει πρόστιμο 25.000 ευρώ. Ο λόγος; Δεν έχει ακόμη το δίπλωμα προπονητικής που απαιτείται για να εργάζεται ως πρώτος προπονητής στον σύλλογο της Ligue 1.

«Τα βρίσκουμε με την ομάδα. Μου έχουν πει πως επενδύουν στην καριέρα μου ως προπονητή, όσο συνεχίζω να κερδίζω», ανέφερε ο Στιλ.

