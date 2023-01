Η στρογγυλή κόκκινη κάρτα στο Ρέξαμ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έγινε... viral

Ρέξαμ και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ήρθαν ισόπαλες 3-3 σε αγώνα για το Κύπελλο Αγγλίας, αλλά περισσότερο και από τα έξι γκολ, την προσοχή των τηλεθεατών κέντρισε η κόκκινη κάρτα που έβγαλε σε παίκτη των φιλοξενούμενων ο διαιτητής Ντιν Γουάιτστοουν. Κι αυτό γιατί δεν είχε το σύνηθες ορθογώνιο σχήμα, αλλά ήταν... στρογγυλή!

Αμέσως το επίμαχο πλάνο έγινε viral, με τις εύλογες απορίες των φιλάθλων. Κι όμως, δεν πρόκειται για κάτι πρωτοφανές ή αποτέλεσμα πρόχειρης... χειροτεχνίας. Οι στρογγυλές κόκκινες κάρτες χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στο παρελθόν για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς, είναι για να διευκολύνουν τους διαιτητές να τις βγάζουν πιο γρήγορα αναγνωρίζοντας το διαφορετικό σχήμα τους από την αφή και ένας άλλος για να βοηθούν τους παίκτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αναγνώριση χρωμάτων.

Anyone else noticed the round red card today during the Sheffield - Wrexham game? pic.twitter.com/31Qu3ByCKo