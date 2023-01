Η Νότιγχαμ Φόρεστ πάει να... κλέψει τον ΜακΚένι μέσα από τα χέρια της Λιντς!

Έτοιμη να την... χαλάσει στη Λιντς και να κάνει το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Γουέστον ΜακΚένι εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες η Νότιγχαμ Φόρεστ!

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του «Athletic», η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη φαίνεται πως επιχειρεί να μπει «σφήνα» για την απόκτηση του 24χρονου μέσου της Γιουβέντους, παρά το γεγονός πως τόσο ο παίκτης, όσο και η «μπιανκονέρι», βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά της Λιντς!

Μάλιστα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το βρετανικό Μέσο, όσο δεν προχωράει η περίπτωση του νεαρού χαφ στα «παγώνια», τόσο περισσότερες ομάδες της Premier League μπαίνουν στο κόλπο της απόκτησής του.

Τη φετινή σεζόν, ο ΜακΚένι μετράει 21 συμμετοχές με τρία γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γιούβε...

🚨 Nottingham Forest among clubs considering move to hijack proposed signing of Juventus midfielder Weston McKennie by Leeds. #LUFC in advanced talks for 24yo USA international on loan with option to buy, but #NFFC + others lurking @TheAthleticFC #Juventus https://t.co/bWvrgWBZGB