Πάει για «βόμβα» με Τζανιόλο η Μπόρνμουθ: Κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Ρόμα!

Μία σπουδαία μεταγραφή θέλει να πραγματοποιήσει η Μπόρνμουθ! Η αγγλική ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Νικολό Τζανιόλο, έχοντας ήδη καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του, προσπαθώντας να τον πάρει μέσα... από τα χέρια της Μίλαν!

Τα «κεράσια» προσφέρουν 30 εκατ. ευρώ και 10% ποσοστό μεταπώλησης στη Ρόμα, με τους «ροσονέρι» να ενδιαφέρονται, αρχικά για δανεισμό και άλλα 22 εκατ. ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Προτεραιότητα του 23χρονου μεσοεπιθετικού παραμένει η ομάδα του Στέφανο Πιόλι, με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να αναφέρει πως τα έχει βρει ήδη με τη Μίλαν και περιμένει την τελική απόφαση των «τζαλορόσι».

More on Nicolò Zaniolo. Understand his priority is AC Milan, he wants the move as personal terms are already agreed. 🔴⚫️🇮🇹 #transfers



Bournemouth have offered €30m fee plus add-ons and 10% sell-on clause to AS Roma. Milan are offering loan with buy clause, no agreement yet. pic.twitter.com/1MWWnjojKn