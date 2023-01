Κινείται και για την απόκτηση του Πέδρο Πόρο από την Σπόρτινγκ η Τότεναμ

Δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι έχει μπει τις τελευταίες ώρες η Τότεναμ, στην προσπάθειά της να ενισχύσει το ρόστερ της και να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκριτο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι αφού «έκλεψαν» τον Νταντζούμα από την Έβερτον, κινούνται άμεσα και για την απόκτηση του Πέδρο Πόρο από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όντας αισιόδοξοι πως θα μπορέσουν να έρθουν σε συμφωνία με τους Πορτογάλους.

Η Τότεναμ ενδιαφέρεται εδώ και αρκετό καιρό για την απόκτηση του 23χρονου δεξιού μπακ, ο οποίος έχει 24 εμφανίσεις με 3 γκολ και 11 ασίστ στο πρώτο μισό της σεζόν, φορώντας τη φανέλα της Σπόρτινγκ.

Μάλιστα, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έχει καταθέσει ήδη επίσημη προσφορά ύψους στην 37 εκατ. ευρώ, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από την Σπόρτινγκ.

After Danjuma deal done, Tottenham scheduled new meeting on Wednesday to sign Pedro Porro — last proposal for €37m was not enough. 🚨⚪️ #THFC



Spurs hope to convince Sporting using add-ons and/or player in the deal — been told payment terms will also be crucial. pic.twitter.com/J9rZwHlWVn