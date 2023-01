Πάει να πάρει τον Νταντζούμα μέσα από τα χέρια της Έβερτον η Τότεναμ

Μια μεταγραφική... κλοπή επιχειρεί η Τότεναμ, η οποία κινείται για την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού, Αρνό Νταντζούμα, ο οποίος βρισκόταν πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με την Έβερτον!

Τόσο κοντά, που τα «ζαχαρωτά» είχαν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Βιγιαρεάλ για να αγοράσουν τον Νταντζούμα, ο οποίος μάλιστα είχε περάσει με επιτυχία και τα ιατρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε από την ομάδα του Λίβερπουλ, την περασμένη Κυριακή (23/1).

Παρ' όλα αυτά, οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να... μπουν σφήνα και να κλέψουν τον Νταντζούμα από την Έβερτον την τελευταία στιγμή, με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να κάνει λόγο για πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς από πλευράς Τότεναμ.

Tottenham are trying to hijack Danjuma deal. Villarreal star had an agreement in place with Everton and medical tests done and Sunday, just waiting to sign official documents 🚨⚪️ #THFC



Decision soon as Spurs are trying to enter the race just before the final formal steps. pic.twitter.com/yfF5r7yCAS