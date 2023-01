Επίσημο: Στη Γουέστ Χαμ ο Ντάνι Ινγκς!

Σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε η Γουέστ Χαμ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Ίνγκς!

Τα «σφυριά» κινήθηκαν γρήγορα για τον 30χρονο Άγγλο στράικερ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Ουνάι Έμερι στην Άστον Βίλα και έτσι έβγαλαν 12 εκατ. ευρώ από το ταμείο τους, κάνοντας τον δικό τους μέχρι το καλοκαίρι του 2025!

Μάλιστα, ο έμπειρος επιθετικός θα είναι στη διάθεση του Ντέβιντ Μόγες για την εντός έδρας αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ κόντρα στην Έβερτον στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Kατά το παρελθόν ο Ινγκς, έχει αγωνιστεί μόνο στην Αγγλία, με τη φανέλα των Σαουθάμπτον, Λίβερπουλ, Μπέρνλι και Μπόρνμουθ, ενώ με την Άστον Βίλα κατέγραψε συνολικά 52 συμμετοχές βρίσκοντας δίχτυα 14 φορές από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι και σήμερα.

