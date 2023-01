Πήρε ταλέντο από την Κοπεγχάγη για να… σώσει τη χρονιά η Λέστερ!

Μπορεί η παραμονή στην Premier League κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένη να είναι, ωστόσο η Λέστερ συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, οι «αλεπούδες» τα βρήκαν σε όλα πλέον με την Κοπεγχάγη για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, δαπανώντας στην δανέζικη ομάδα το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ συν κάποια εφικτά μπόνους.

Παράλληλα, η Λέστερ θα υπογράψει συμβόλαιο 5,5 ετών με τον Δανό αριστερό μπακ, ο οποίος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην πατρίδα του.

Ο Κρίστιανσεν αγωνίστηκε για τρία χρόνια στη Κοπεγχάγη, με την οποία κατέγραψε 73 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Ενώ τη φετινή χρονιά ο 20χρονος αμυντικός έχει ένα γκολ και μία ασίστ στο πρωτάθλημα Δανίας, ενώ έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του στο Champions League.

Leicester have signed all documents to complete the signing of Viktor Kristiansen, confirmed - it's done deal on €20m fee add-ons included as reported two days ago 🔵 #LCFC



Kristiansen, already in England and prepared to sign a five year and half deal with Leicester. pic.twitter.com/Rx5zPVGLDv