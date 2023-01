Γκουαρντιόλα: «Μας λείπει η φλόγα και ο κόσμος μας είναι σιωπηλός»

Παρότι η Μάντσεστερ Σίτι έκανε φοβερή ανατροπή και επικράτησε 4-2 της Τότεναμ στο «Έτιχαντ», ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε παράπονα. Τόσο από τους παίκτες του, όσο και από το κοινό στο «Έτιχαντ», κάνοντας λόγο για έλλειψη πάθους.

«Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη, αλλά απέχουμε πολύ από την ομάδα που ήμασταν. Αυτή τη φορά ήμασταν τυχεροί, αλλά αν δεν αλλάξουμε, αργά ή γρήγορα θα χάσουμε ξανά βαθμούς. Μας λείπει το πάθος, η φωτιά μέσα μας για να κερδίσουμε από το πρώτο λεπτό. Το ίδιο ισχύει και για τους φιλάθλους μας. Ήταν σιωπηλοί για 45 λεπτά. Μας αποδοκίμαζαν επειδή χάναμε, όχι γιατί δεν παίζαμε καλά. Βλέπω πως μας λείπει η φλόγα, αλλιώς δεν θα δεχόμασταν γκολ σε κάθε ματς», τόνισε ο προπονητής των πρωταθλητών.

«Είναι δική μου δουλειά να ξαναδώσω τη φλόγα στην ομάδα μου. Θέλω όμως και τον κόσμο μας μαζί. Όχι αυτούς που έρχονται στα εκτός έδρας! Αυτοί είναι οι καλύτεροι, αλλά αυτούς στο ‘Έτιχαντ’. Χρειαζόμαστε τη στήριξή τους συνέχεια, αλλά όλοι είναι… χαλαροί. Η Premier League δεν σου κάνει χάρες. Η Άρσεναλ είναι πρώτη και βλέπω πως έχει τη φλόγα. Δεν έχουν κερδίσει το πρωτάθλημα εδώ και δύο δεκαετίες και θέλουν να γράψουν ιστορία. Θέλω να δω το ίδιο πάθος και από μας», πρόσθεσε.

