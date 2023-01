Η θερμή αγκαλιά Κριστιάνο-Μέσι και το… πείραγμα του Εμπαπέ!

Το τετ-α-τετ είχαν Μέσι και Ρονάλντο στο Ριγιάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Στο περιθώριο του φιλικού Αλ Χιλάλ/Αλ Νασρ Stars με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο «CR7» είχε θερμή χειραψία με τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ, αλλά και θερμή αγκαλιά με τον Αργεντινό σούπερ σταρ. Για την καλώς εννοούμενη κόντρα των δύο πολλά έχουν ειπωθεί, αλλά οι δυο τους δεν κρύβουν την αλληλοεκτίμηση που τρέφουν.

Μάλιστα, ο Μέσι πόσταρε το σχετικό video στο λογαριασμό του στο Instagram.

Από την πλευρά του ο Κριστιάνο ανέφερε: «Τόσο χαρούμενος που επέτρεψα στο γήπεδο και που σκόραρα. Χαίρομαι που είδα μερικούς παλιούς φίλους».

Από την πλευρά του ο Εμπαπέ, ο οποίος δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του προς το πρόσωπο του Ρονάλντο, είχε διάθεση για πειράγματα κατά τη διάρκεια του ματς.

