Μέσι: Αγρότης έσπειρε το χωράφι του σχηματίζοντας το πρόσωπο του Αργεντινού σούπερ σταρ

Ποιος είπε ότι το να σπέρνεις το χωράφι σου δεν είναι τέχνη; Ο Λιονέλ Μέσι είχε δει το πρόσωπό του να αποθανατίζεται σε τείχους σπιτιών ή πολυκατοικιών, σε τατουάζ ανθρώπων, αλλά πότε μέχρι σήμερα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Αργεντινός αγρότης από την Κόρδοβα έπειρε το χωράφι του χρησιμοποιώντας ένα λογισιμό που του έδινε την δυνατότητα να σχεδιάσει που ακριβώς θα τοποθετηθούν όλοι οι σπόροι. Έκανε χρήση, λοιπόν, αυτής της εφαμοργής ώστε να καταφέρει να σχεδιάσει με τον τρόπο αυτό το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι στο χωράφι του, αφού μεγαλώσει λίγο και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό.

Ο ίδιος ο Μαξιμιλιάνο Σπινάζε δήλωσε:

«Για μένα ο Μέσι είναι ανίκητος. Τώρα είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό κατέστη δυνατό να εκφραστεί μέσω της σποράς του χωραφιού μου».

Ο μηχανικός που βοήθησε τον Σπινάζε να υλοποιήσει την ιδέα του, Κάρλος Φαριτσέλι είπε:

«Είχα την ιδέα να γράψω τον κώδικα που θα βοηθούσε το μηχάνημα σποράς να δημιουργήσει το πρόσωπο του Μέσι. Ήθελα να το κάνω σαν φόρο τιμής».

Lionel Messi is depicted in a corn field sown in a certain pattern to create a huge visual image when the corn plants grow, in Los Condores, on the outskirts of Cordoba, Argentina. 🤩 [@Reuters] pic.twitter.com/jzIHBIproT