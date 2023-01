Στη Μαδρίτη ο Ντεπάι για να κλείσει στην Ατλέτικο

Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Μέμφις Ντεπάι. Ο Ολλανδός άσος ταξίδεψε από τη Βαρκελώνη στην ισπανική πρωτεύουσα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα έχουν ήδη συμφωνήσει σε όλα μετά από διαπραγματεύσεις που είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Memphis Depay, traveling to Madrid in order to undergo medical tests as new and sign as Atlético Madrid player ⚪️🔴✈️ #Atléti



Deal completed on €3/4m fee.



🎥 @JijantesFC pic.twitter.com/WXLNbLC4vP