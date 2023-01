Συζητά με Μπράιτον για τον Τροσάρντ η Άρσεναλ - Κοντά στο να κλείσει η μεταγραφή

Διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον για την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρντ έχει η Άρσεναλ όπως αναφέρει σε τιτίβισμά του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος μεταφέρει την πληροφορία αυτή κατ’ αποκλειστικότητα ενώ δεν μένει εκεί.

Ο Ρομάνο αναφέρει ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι προχωρημένες και μάλιστα κοντά στο να κλείσει το deal για την πραγματοποίηση της μεταγραφής.

EXCLUSIVE: Arsenal have opened talks to sign Leandro Trossard from Brighton, negotiations are advanced with official bid ready for permanent move. 🚨⚪️🔴 #AFC



Personal terms already agreed — talks will continue to get deal done soon. pic.twitter.com/WgiCtz1jG1