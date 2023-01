Η FIFA ανακοίνωσε πόσοι είδαν τον τελικό του Μουντιάλ στο Κατάρ

Στο… μέγα ερώτημα πόσοι ήταν οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν τον τελικό του Μουντιάλ απάντησε η FIFA. Όπως έκανε γνωστό με σχετική ενημέρωση εκτιμάται ότι το μεγάλο ματς της διοργάνωσης στο Κατάρ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία το είδαν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

FIFA have announced that 'close to 1.5 billion around the world' watched the World Cup final between Argentina and France 🤯 pic.twitter.com/rY9tEQS2xy