«Οι αποφάσεις του VAR θα ανακοινώνονται στο γήπεδο με μικρόφωνο»

Μέχρι τώρα, όταν έναν διαιτητής συμβουλευόταν το VAR, θεατές και τηλεθεατές κρέμονταν από τα... χέρια του ρέφερι, περιμένοντας να δείξει την απόφασή του μετά τη χαρακτηριστική κίνηση για την οθόνη.

Πλέον, τα πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς η IFAB συμφώνησε να δοκιμαστεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (1-11 Φεβρουαρίου στο Μαρόκο) η ανακοίνωση των αποφάσεων μέσω μικροφώνου!

Την είδηση αποκάλυψαν οι Times, που επίσης ανέφεραν πως ενδέχεται κάτι τέτοιο να δοκιμαστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων γυναικών που θα γίνει μέσα στο 2023.

Από την άλλη, απορρίφθηκε τόσο η πρόταση της Premier League για προσωρινή αλλαγή λόγω διάσεισης, όσο και εκείνη για καθιέρωση χρονομέτρου όπως στο μπάσκετ - με το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου να προτείνει να δίνεται μεγάλος χρόνος καθυστερήσεων, όπως συνέβαινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

NEW: referees at Club World Cup next week (incl Anthony Taylor) will announce reason for VAR decisions to stadium & TV audience via their mike as part of trial authorised by @TheIFAB today. Could also be used in women’s World Cup - more on @timessport soon