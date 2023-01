Απίστευτο: Έπαιξε 1,4 εκατομμύρια ευρώ σε «σιγουράκι» για να βγάλει 11.000 και τα έχασε

Με τους LA Chargers να έχουν προβάδισμα κόντρα στους Jacksonville Jaguars με 27-0 στο NFL, ένας ωραίος μερακλής τύπος, αποφάσισε να ποντάρει τις... οικονομίες μιας ζωής στον άσο με σκοπό να βγάλει μικρό αλλά... σίγουρο κέρδος.

Συγκεκριμένα, έβαλε το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ και αν τελικά ερχόταν το αποτέλεσμα που είχε παίξει, θα έπαιρνε μόλις 11.200 ευρώ.

Τελικά, δεν τα πήρε αφού έγινε μια απίστευτη ανατροπή και οι φιλοξενούμενοι το γύρισαν σε 30-31!

With the LA Chargers leading Jacksonville Jaguars 27-0 on Saturday night, one US punter stuck $1.4m on them to win the game and net them just a $11,200 profit 💸



Jacksonville went on to win 31-30 🤯 pic.twitter.com/ISdPYeeb0F