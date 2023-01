H Αλ Νασρ συζητά με την Παρί για αγορά του Νάβας

Μια ακόμη μεταγραφική «βόμβα» έχει στα σκαριά η Αλ Νασρ. Μετά την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε συζητήσεις με την Παρί για την αγορά του Κέιλορ Νάβας.

Στον 36χρονο γκολκίπερ προσφέρεται τριετές συμβόλαιο με πολύ υψηλές αποδοχές και ο Πορτογάλος άλλοτε συμπαίκτης του στη Ρεάλ συμμετέχει στην προσπάθεια να πειστεί να υπογράψει.

Ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας έχει μόλις μία συμμετοχή την τρέχουσα περίοδο, στο Κύπελλο Γαλλίας, αφού είναι σαφές πως η πρώτη επιλογή για το βασικό σχήμα των Παριζιάνων είναι ο Τζίτζιο Ντοναρούμα.

