Η Λίβερπουλ αφήνει τον Ναμπί Κεϊτά ελεύθερο το καλοκαίρι

Τον Ιούλιο του 2018 η Λίβερπουλ έβγαλε από τα ταμεία της 60 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Ναμπί Κεϊτά από τη Λειψία, ο οποίος εκείνη τη σεζόν είχε σκοράρει εννέα γκολ και είχε μοιράσει επτά ασίστ σε 39 παιχνίδια με τη γερμανική ομάδα.

Όπως όλα δείχνουν όμως, οι "κόκκινοι" και ο μέσος από τη Γουινέα είναι έτοιμοι να χωρίσουν τους δρόμους τους. Όπως αναφέρει το Football Insider οι άνθρωποι της Λίβερπουλ "έκλεισαν" το κεφάλαιο για την ανανέωση του 27χρονου.

Το συμβόλαιό του λήγει το προσεχές καλοκαίρι και ως εκ τούτου, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει ελεύθερος. Φέτος ο Κεϊτά μετράει μόλις επτά συμμετοχές σε συνολικά 165 αγωνιστικά λεπτά.

🚨 Liverpool have ended contract extension talks with Naby Keita and will let the midfielder leave on a free transfer in the summer.



(Source: Football Insider) pic.twitter.com/HtOqWNuKeo