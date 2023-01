Ράσφορντ: O πρώτος μετά τον Ρονάλντο που σκοράρει σε 7 διαδοχικά ματς!

Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μάρκους Ράσφορντ!

Ο Άγγλος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» με το γκολ που πέτυχε στo 82o λεπτό απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, κατάφερε να φτάσει τα επτά σε διαδοχικά ματς, ισοφαρίζοντας έτσι ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 2008 και ανήκε φυσικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

7 - Marcus Rashford is the first Manchester United player to score in seven consecutive appearances (all competitions) since Cristiano Ronaldo in April 2008. Golden. pic.twitter.com/fXGhvABKPR