Δεν είπε την τελευταία λέξη για Μούντρικ η Άρσεναλ

Την ύστατη προσπάθεια για να μπορέσει να κλείσει άμεσα τον Μιχαΐλο Μούντρικ φαίνεται πως καταβάλει η Άρσεναλ.

Συγκεκριμένα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι Λονδρέζοι θα έρθουν σε νέα επαφή με την Σαχτάρ Ντόνετσκ για να μπορέσουν να προχωρήσουν τη μεταγραφή του Ουκρανού εξτρέμ.

Όπως είναι γνωστό, οι «κανονιέρηδες» προσφέρουν 70 εκατ. ευρώ και άλλα 25 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους και θέλουν σύντομα να κλείσουν το deal, αφού έχει διαρρεύσει πως Άρσεναλ και παίκτης έχουν συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους της επικείμενης συνεργασίας τους.

New direct contacts will take place in the next hours for Mudryk deal. Arsenal will discuss with Shakhtar about add-ons structure after €70m bid plus €25m ⚪️🔴🇺🇦 #AFC



Arsenal want to get it done as soon as possible, player insisting too - personal terms already agreed. pic.twitter.com/7ksxDVNobX