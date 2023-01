Επίσημα στη Γιουνάιτεντ ο Βέγκχορστ

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι επίσημα ο Βουτ Βέγκχορστ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ολλανδού φορ με τη μορφή του εξαμηνιαίου δανεισμού από την Μπέρνλι. Να σημειωθεί ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών δεν συμπεριλαμβάνεται οψιόν αγοράς.

«Νιώθω προνομιούχος που ήρθα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έχω παίξει εναντίον του συλλόγου στο παρελθόν και είναι φανταστικό συναίσθημα που τώρα έχω την ευκαιρία να φορέσω τη διάσημη κόκκινη φανέλα. Έχω δει την πρόοδο της Γιουνάιτεντ υπό τον Έρικ τεν Χαγκ αυτή τη σεζόν και ανυπομονώ να αρχίσω να παίζω τον ρόλο μου στην ώθηση της ομάδας προς τους στόχους της.

Ό, τι κι αν συμβεί τους επόμενους μήνες, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα στον σύλλογο για όσο καιρό είμαι εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στο να φτάσω σε αυτό το στάδιο και τώρα ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και να μπω αμέσως στα πλάνα του προπονητή μου», σημείωσε ο Βέγκχορστ στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας του Μάντσεστερ.

Ο 30χρονος άσος το πρώτο μισό της σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπεσίκτας, με την οποία πέτυχε εννέα τέρματα και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, διακρίθηκε ακόμα περισσότερο με τους «Οράνιε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο και συγκεκριμένα στον προημιτελικό με την Αργεντινή, όπου σημείωσε δύο τέρματα -ξεχώρισε ειδικά η τρομερή κομπίνα για το 2-2 στο 90'+11'.

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC