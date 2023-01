Στήριξαν Πότερ οπαδοί της Τσέλσι μετά το «κάζο» με Φούλαμ, τα «έχωσαν» σε παίκτες!

Το νέο «κάζο» της Τσέλσι απέναντι στη Φούλαμ εφέρε νέες αντιδράσεις σχετικά με το μέλλον του Γκρέιχαμ Πότερ στον σύλλογο, με μερίδα οπαδών των «μπλε» ωστόσο να εκφράζει την στήριξη της στον ίδιο, όχι όμως και στους ποδοσφαιριστές του.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ο ίδιος να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο του μετά τη λήξη της αναμέτρησης με κάποιους φίλαθλους των λονδρέζων να τον προσεγγίζουν.

Κάποιοι εξ'αυτών εκφράζουν τη στήριξη τους φωνάζοντας πως ακόμη τον πιστεύουν, ενώ στη συνέχεια κάποιος τον προτρέπει να αλλάξει την ομάδα γιατί «αυτοί είναι το πρόβλημα, όχι εσύ», όπως ακούγεται χαρακτηριστικά.

Από την ημέρα της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι, η ομάδα του Πότερ έχει συλλέξει τους λιγότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη στην Premier League, ενώ βρίσκεται μόλις δέκα βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, με 25 πόντους στην δέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Την προηγούμενη εβδομάδα αποκλείστηκε από το Κύπελλο Αγγλίας γνωρίζοντας τη συντριβή με 4-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ μετά τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που διαδέχονται το ένα το άλλο, πλέον θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Ζοάο Φέλιξ για τρείς αγωνιστικές που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο ντεμπούτο του.

Chelsea fans backing Potter after the game - “Change the squad they are the problem” #CFC 🔵 pic.twitter.com/aIZ5VsipZu