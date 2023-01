«Καμπάνα» δύο αγωνιστικών σε Σάβιτς και Τόρες για... την ελληνορωμαϊκή πάλη στο ντέρμπι!

«Καμπάνα» δύο αγωνιστικών σε Στέφαν Σάβιτς και Φεράν Τόρες για την μεταξύ τους... πάλη την περασμένη Κυριακή (08/01) στην αναμέτρηση μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα για τη 16η αγωνιστική της La Liga.

Στη νίκη των «μπλαουγκράνα» (0-1), οι δύο τους βρέθηκαν στο έδαφος μετά από μια διεκδίκηση στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού... με τη συνέχεια να τους βρίσκει να «παλεύουν» πριν αντικρίσουν την κόκκινη κάρτα, φεύγοντας για τα αποδυτήρια.

The gloves are off!! 🥊



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0