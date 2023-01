Έτοιμος για Γιουνάιτεντ ο Βέγκχορστ, δεν προπονήθηκε με Μπεσίκτας!

Θέμα ωρών είναι όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Βέγκχορστ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ρεπορτάζ από την γειτονική χώρα να αναφέρουν πως ο Ολλανδός δεν προπονήθηκε με την Μπεσίκτας καθώς η μετακίνηση του στην Αγγλία έχει μπει σε τελική ευθεία.

Συγκεκριμένα ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επικαλείται δημοσίευμα Τούρκου συναδέλφου του, το οποίο αναφέρει πως ο παίκτης δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για να μη διατρέξει τον κίνδυνο τραυματισμό.

Ο ίδιος επιπλέον επισημαίνει πως υπάρχει πλήρης συμφωνία των «κόκκινων διαβόλων» με την τουρκική ομάδα και την Μπέρνλι, στην οποία ανήκει ο 30χρονος επιθετικός.

Μοναδική παράμετρος που «εκκρεμεί» προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, φαίνεται να είναι η εύρεση του αντικαταστάτη στη θέση του Βέγκχορστ στην Μπεσίκτας, με την περίπτωση του Αμπουμπακάρ της Αλ Νασρ να παρουσιάζεται ως η επικρατέστερη.

