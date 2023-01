Ημερομηνία και ώρα του «classico» μεταξύ Μέσι και Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία!

Μέσι και Ρονάλντο -ενδεχομένως- θα βρεθούν αντιμέτωποι και πάλι, καθώς η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα All Star των Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν τις επόμενες ημέρες, αναβιώνοντας τη «μονομαχία» που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα η αναμέτρηση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου (19:00), στο «King Fahd» της Ριάντ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες προκειμένου να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα. Και... τι ντεμπούτο, απέναντι στη Παρί των Μέσι, Εμπαπέ, Νεϊμάρ!

Πάντως προπονητής του συλλόγου από τη Σαουδική Αραβία, Ρουντί Γκαρσιά, δήλωσε πως Κριστιάνο θα αγωνιστεί στο φιλικό, όμως προτεραιότητα αποτελεί η ετοιμότητα του Πορτογάλου για τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Αλ Ετιφάκ στις 22 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως ο «CR7» δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Αλ Νασρ έως της 14 Ιανουαρίου λόγω της ποινής που του επιβλήθηκε για το σπάσιμο του κινητό ενός οπαδού της Έβερτον.

