Πλήγμα για τη Λίβερπουλ, εκτός για τις επόμενες εβδομάδες ο Φαν Ντάικ

Οι τρεις βαθμοί που έχασε απέναντι στην Μπρέντφορντ, δεν ήταν τελικά η πιο σημαντική απώλεια για τη Λίβερπουλ!

Συγκεκριμένα, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, τελικά αναμένεται να λείψει για αρκετό καιρό από τις υποχρεώσεις των «ρεντς», καθώς το πρόβλημά του είναι πιο σοβαρό απ'όσο αναμενόταν στην αρχή.

Αν και το ακριβές διάστημα απουσίας του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, οι τελευταίες πληροφορίες από την Αγγλία αναφέρουν πως ο Ολλανδός αμυντικός κινδυνεύει να μείνει στα «πιτς» για μερικές εβδομάδες, κάτι που προφανώς απεύχονται όλοι στο «στρατόπεδο» της αγγλικής ομάδας.

Οι εξετάσεις πάντως που θα υποβληθεί μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεδιαλύνουντο τοπίο, με άπαντες στη Λίβερπουλ να ευελπιστούν για το καλύτερο δυνατό σενάριο, καθώς οι λύσεις στη συγκεκριμένη θέση για τον Γιούργκεν Κλοπ είναι περιορισμένες.

