Έπιασε αμέσως δουλειά ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Προπονήθηκε με την Αλ Νασρ

Δίχως να χάσει χρόνο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τα ρούχα της προπόνησης και... ρίχθηκε στη δουλειά!

Αμέσως μετά την παρουσίαση και τη φαντασμαγορική υποδοχή που του επιφύλασσαν οι φίλοι της Αλ Νασρ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προπονήθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του στο «Μρσουλ Παρκ», μπροστά σε χιλιάδες κόσμο!

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στα βίντεο και τις φωτογραφίες, ο «CR7» ήταν πολύ χαρούμενος και ορεξάτος κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Cristiano Ronaldo has joined his Al Nassr teammates for his first-ever training session with them. @Cristiano @AlNassrFC_EN #CristianoRonaldo𓃵 #alnassr #ronaldo pic.twitter.com/uqw7SOVPEs