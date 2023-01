Συνεχίζει στη Ρόμα ο Μουρίνιο παρά τις φήμες περί εθνική Πορτογαλίας

Παραμένει στη Ρόμα ο Ζοσέ Μουρίνιο, όπως υποστήριξε ο Τιάγκο Πίντο. Ο γενικός διευθυντής του ιταλικού συλλόγου σε συνέντευξη που έδωσε στη «Gazzetta dello Sport», ξεκαθάρισε πως γνωρίζει για τις φήμες που θέλουν τον Μουρίνιο να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Πορτογαλίας, ωστόσο, το σχέδιο της ομάδας είναι να εξακολουθήσουν να πορεύονται με εκείνον στο τιμόνι.

«Όταν προσλαμβάνεις έναν προπονητή όπως ο Μουρίνιο, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για φήμες. Σε δεκαοκτώ μήνες, δεν είναι η πρώτη φορά που άλλος σύλλογος ή ομοσπονδία εκδηλώνει ενδιαφέρον για αυτόν», είπε ο Πίντο και συνέχισε, «Είμαι Πορτογάλος, κάθε φορά που η Πορτογαλία αλλάζει προπονητή, μιλάμε για τον Μουρίνιο. Αλλά σκοπεύουμε να προχωρήσουμε μαζί του».

